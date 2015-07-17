Порошенко обсудил ситуацию в Украине с вице-президентом США

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Порошенко подтвердил неукоснительное выполнение Украиной Минских договоренностей и отметил важность их надлежащей имплементации всеми сторонами, прежде всего в части полного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения и освобождения заложников.

Глава государства проинформировал о шагах Украины, направленные на децентрализацию власти, и соответствующие изменения в Конституцию Украины, а также работу по подготовке к проведению местных выборов.

Вице-президент приветствовал решение украинского парламента о запуске конституционной реформы и подтвердил позицию США о полной поддержке подходов Украины к дальнейшему урегулированию ситуации на Донбассе.

Байден отметил, что Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем будут оказывать помощь Украине в защите ее независимости и территориальной целостности, усилении обороноспособности, поддержании экономической стабильности и энергетической безопасности, проведении реформ на пути европейской интеграции.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, Президентом Франции Франсуа Олландом и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Порошенко выразил обеспокоенность продолжением эскалации на Донбассе и призвал к полному выполнению Минских договоренностей. Он подчеркнул, что Украина, в отличие от другой стороны, выполняет Минские договоренности.