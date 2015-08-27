Шокин: следствие против Януковича не будет остановлено, пока он не окажется в тюрьме

Об этом он заявил, комментируя слова адвоката Виктора Януковича Виталия Сердюка о том, что якобы следствие по делу о разгоне Майдана не ведется против президента-беглеца.

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По словам генпрокурора, уже начато заочное осуждение Виктора Януковича, "и я думаю, что после приговора суда пойдет дальше процедура. Он будет признан виновным не только нашим судом".

Отвечая на вопрос, действительно ли остановлены производства, Виктор Шокин сказал: "Правда одна - следствие остановлено никогда не будет, пока не будет приговора и Янукович не будет в тюрьме".

Также генпрокурор опроверг заявление Виталия Сердюка о том, что Генпрокуратура никогда не делала запросов для выяснения места нахождения Януковича. "Мы делали все возможные запросы и о месте его нахождения, но, к сожалению, ответ не последовал", - сказал Виктор Шокин.

Он отметил, что ГПУ до сих пор не имеет однозначной информации о месте нахождения Януковича. "Если бы нам было точно известно, мы бы обратились, чтобы нам его выдали", - отметил генпрокурор.

Также он добавил, что следователь не имеет права проводить следственные действия с подозреваемым в другом государстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня адвокат Виктора Януковича заявил, что расследование в отношении его подзащитного по делу о силовом разгоне Майдана остановлено. "Дело по Майдану Виктора Януковича расследованием остановлено. Де-факто, с 2014 года расследование в отношении Януковича по делу и следственные действия в отношении Януковича по данному делу не ведутся", - утверждал адвокат.