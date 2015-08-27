Следственные действия по делу разгона Майдана остановлены – адвокат Януковича

Об этом на пресс-конференции относительно уголовных производств против экс-президента Виктора Януковича заявил его адвокат Виталий Сердюк.

“Дело по Майдану Виктора Януковича расследованием остановлена. Де-факто, с 2014 года следственные действия в отношении Януковича по данному делу не ведутся. При том, что это самое резонансное дело, по ней очень много погибших. Очень много пострадавших. Общество должно знать правду, общество должно знать ответ, почему до сих пор в этом деле не поставлена точка”, - подчеркнул адвокат.

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Он отметил, что сторона защиты направила в Генеральную прокуратуру Украины обращение, которое Янукович подписал лично.

“О необходимости в связи с тем, что до сих пор нет результатов расследования данного дела, предоставить обществу возможность лично выяснить, что в этом деле происходит, почему не поставлена точка в этом деле”, - отметил Сердюк.

Как отметил адвокат, Генпрокуратура отказалась предоставить ответ.

Как сообщал УНИАН, 11 августа Янукович не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Вместо него пришел адвокат, который объяснил, почему отсутствует экс-президент. По словам Сердюка, Янукович боится за свою жизнь.