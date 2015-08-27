Адвокат Януковича не увидел доказательств совершения преступлений своим подзащитным

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

“Защита видит материалы, которые есть на сегодняшний день со стороны Генеральной прокуратуры, и не видит в этих материалах доказательств”, - сказал Сердюк.

“Поэтому говорить о том, что сейчас будет вынесен или в будущем будет вынесен обвинительный приговор, оснований нет”, - подчеркнул адвокат.

Он пояснил, что задача стороны защиты заключается в том, чтобы приговор, когда доказательств нет, судом не был вынесен.

Читайте такжеЯнукович остается гражданином Украины, адрес его проживания в России будет предоставлен сегодня - адвокат

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Сердюк заявил, что прокуратура остановила следственные действия по уголовному делу о силовом разгоне Майдана. “Дело по Майдану в отношении Виктора Януковича расследованием остановлено. Де-факто, с 2014 года расследование в отношении Януковича по делу и следственные действия в отношении Януковича по данному делу не проводятся. При том, что это самое резонансное дело. По нему очень много погибших, очень много пострадавших. Общество должно знать правду, общество должно знать ответ, почему до сих пор в этом деле не поставлена точка”, - подчеркнул адвокат.