Туск надеется, что прекращение огня с сентября станет шагом к полному выполнению Минских соглашений

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Дональд Туск сказал журналистам после завершения встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

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"Мы быстро приближаемся к конечному сроку полного выполнения Минских договоренностей. Критично, чтобы все сделали все возможное, чтобы это произошло. Я надеюсь, что новые договоренности о прекращении огня будут первым шагом (на этом пути)", - сказал Дональд Туск.

По словам президента Европейского совета, Петр Порошенко проинформировал его о росте насилия на Донбассе и нарушениях режима прекращения огня. "Я особенно обеспокоен по поводу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призываю все стороны сделать все, чтобы этого (препятствования работе наблюдателей) снова не произошло. Я полностью уверен в вашей преданности помочь миссии", - сказал Днальд Туск.

Как сообщал УНИАН, 26 августа спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик по итогам заседания группы заявил, что ее участники считают необходимым добиться прекращения огня на Донбассе с началом нового учебного года в школах.