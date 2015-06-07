Туск анонсировал формальное решение ЕС о продлении санкций против России

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявляет, что ЕС в ближайшие дни примет формальное решение о продлении санкций против России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Туск заявил на пресс-конференции перед саммитом лидеров стран «Большой семерки», который открывается сегодня в замке Элмау в ФРГ.

«Я надеюсь, что формальное, техническое решение (относительно санкций против России) будет принято в ближайшие дни, до проведения заседания Европейского Совета, которое запланировано на конец июня (саммит ЕС должен состояться 26-27 июня)», - сказал Туск, напомнив, что соответствующее политическое решение ЕС принял еще в марте.

Президент Европейского Совета выразил убеждение, что «сегодня важно продолжить санкции против России за явное нарушение Минских договоренностей».

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«У меня нет сомнений, и это не мое личное мнение, что в этот момент мы должны подтвердить нашу позицию, и речь идет не о радикализме. Мое личное желание, чтобы Россия являлась другом, а не врагом или европейской проблемой. Но на самом деле у нас нет выбора», - подчеркнул он.

При этом Туск подчеркнул, что во время работы саммита «Большой семерки» намерен получить четкую политическую поддержку партнеров в вопросе продления санкций против России.

«У меня нет сомнения, что все наши партнеры в группе «Большой семерки» готовы поддержать европейскую точку зрения», - добавил президент ЕС.

Как сообщал УНИАН, Совет ЕС 19 марта 2015 года решил продлить действие санкций против России, введенных за ее агрессивную политику против Украины, пока Москва не начнет выполнять Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе.