Обстрелы на Донбассе могут прекратиться с началом нового учебного года - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

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"Трехсторонняя контактная группа считает важным и необходимым с учетом начала нового учебного года достичь устойчивого прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения в качестве практического шага в обеспечении выполнения соответствующих положений Минских договоренностей", - подчеркнул Сайдик.

В этой связи он отметил, что "стороны договорились 1 сентября совместно проверить действительное воплощение данной инициативы".

"Хотел бы сказать, что я рад, что участники рабочей группы по гуманитарным вопросам договорились о том, что необходимо сделать все возможное для обеспечения максимальной безопасности школьных учреждений, расположенных вдоль линии соприкосновения", - заявил спецпредставитель ОБСЕ.

По его словам, для этой цели стороны должны до 1 сентября обменяться информацией в соответствии точного местонахождения школ и предоставить эти данные СМИ и ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске около 14.45 началась встреча участников Трехсторонней контактной группы.

В ходе встречи удалось достичь договоренности, что контролируемые Россией боевики пустят представителей Международного комитета Красного Креста в тюрьмы, где содержатся наказанные украинскими судами лица.