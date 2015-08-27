Украина и Швеция договорились координировать усилия по освобождению Сенцова и Кольченко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко с Левеном.

Порошенко и Левен совместно осудили приговор российского суда по делу режиссера Сенцова и активиста Кольченко и договорились координировать усилия с целью задействования всех международно-правовых механизмов для скорейшего освобождения украинских граждан.

Также в ответ на поздравления Левена с Днем Независимости Украины президент поблагодарил Швецию за последовательную и активную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также отдельно подчеркнул важность активизации деятельности международной коалиции в защиту Украины.

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Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и подчеркнули необходимость обеспечения безусловного выполнения Минских договоренностей российской стороной.

«Должна быть прямая зависимость между санкциями Евросоюза и ходом выполнения Россией Минских договоренностей и восстановлением территориальной целостности Украины», - отметил глава государства.

В связи с этим Порошенко информировал Левена о результатах недавней встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

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Как сообщал УНИАН, Сенцова и Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенного в РФ "Правого сектора". Согласно версии российского следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде городов Крыма, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередачи.

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25 августа суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима, соответственно.