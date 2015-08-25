В Украину прибудет спецпосланник Дуды для обсуждения участия Польши в решении ситуации на Донбассе

Об этом сообщил заместитель председателя администрации президента Константин Елисеев. "В начале сентября прибудет к нам спецпосланник президента Дуды, с которым мы будем обсуждать как "дорожную карту" развития двусторонних отношений между президентом Украины и президентом Польши, так и возможное привлечение Польши к урегулированию ситуации на Донбассе", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 14 августа во время телефонного разговора Петр Порошенко и Анджей Дуда договорились, что в ближайшее время специальный посланник президента Польши посетит Украину с целью согласования "дорожной карты" политического диалога и подготовки предстоящего украинско-польского саммита. Ожидается, что спецпосланником Анджея Дуды будет министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.