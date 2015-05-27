У нового президента Польши говорят, что встреча с Порошенко отсрочена, а не отменена

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал представитель штаба Дуды, ответственный за организацию встреч нового главы государства, Кшиштоф Щерский.

"Окончательно, к сожалению, не удалось согласовать календари обоих участников, но встреча была перенесена на другой срок, а не отменена", - сказал он.

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Собеседник агентства отметил, что стороны хотели воспользоваться визитом Порошенко в Варшаву на матч финала Лиги Европы и отметил, что это была бы приватная встреча с Дудой, который официально вступит в должность главы государства в начале августа.

"Такая возможность была, но, оказалось, что ею нельзя воспользоваться из-за организационных причин",- сказал политик.

"Нет никакого другого подтекста, кроме того, что не удалось согласовать календарь", - подчеркнул он, отметив, что новоизбранного президента сегодня даже не будет в Варшаве.

Он не уточнил, когда может состояться встреча Порошенко и Дуды, отметив, что стороны будут работать над этим.

Щерский также не дал прямого ответа на вопрос, поздравил ли президент Украины Дуду с победой и имел ли возможность с ним поговорить.

"Мы получаем, конечно, поздравления со всего мира, приглашения и предложения разговоров, но новоизбранный президент сейчас находится в переходном периоде, и его разговоры будем организовывать по определенному порядку, а не случайно", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера источник близкий к оппозиционной партии "Закон и справедливость" (PiS) сообщил о запланированной на сегодня встрече Дуды и Порошенко. Вечером польские медиа со ссылкой на источники сообщили, что эта встреча "не состоится" из-за занятости новоизбранного президента.