Яценюк ввел должность Правительственного уполномоченного по вопросам оккупированных Крыма и Севастополя

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписал постановление о Правительственном уполномоченном по вопросам оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

Соответствующим постановлением предусматривается ликвидировать Департамент по вопросам Автономной Республики Крым и г. Севастополя Секретариата Кабинета министров Украины и ввести в пределах предельной численности работников Секретариата Кабмина должность Правительственного уполномоченного по вопросам АР Крым и Севастополя. Соответственно, утвердить положение о нем.

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Среди прочего, предполагается приравнять Правительственного уполномоченного по вопросам оккупированных Крыма и Севастополя по условиям оплаты труда, материально-бытового и другого обеспечения к должности заместителя министра и отнести его должность к первой категории должностей государственных служащих.