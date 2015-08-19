Яценюк призвал правоохранителей ускорить работу с чиновниками-саботажниками программы субсидий

Об этом Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

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«Я обращался три недели назад начать уголовные преследования по злоупотреблениям властью против тех, кто сознательно медлит с процессом оформления субсидий», - сказал Яценюк. При этом он отметил, что готов потребовать отчет о том, сколько дел возбуждено, против кого и в каких регионах.

Ранее премьер заявлял, что государственный бюджет Украины будет крайне сложным, поскольку потребует значительных расходов, прежде всего на оборону и предоставление субсидий.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины с 2015 года наряду с повышением тарифов на коммунальные услуги внедрило программу широкой компенсации повышенных тарифов путем начисления жилищных субсидий. Весной текущего года была максимально упрощена схема оформления заявки на субсидию. Более того, работники национального оператора почтовой связи «Укрпочта» по поручению правительства должны помогать населению заполнять бланки заявлений и деклараций на получение субсидии. В бюджете на выплату субсидий заложена сумма в 25,4 миллиарда гривень. По расчетам Минсоцполитики, субсидии могут получить до 4,5 миллиона семей. В то же время, в регионах Украины нередки явления саботажа программы оформления субсидий. В этой связи в середине августа Яценюк поручил Министерству социальной политики Украины подготовить индикативные планы оформления субсидий на компенсацию роста коммунальных тарифов для каждой области.