Делегаты съезда ПР жалуются на усиленные меры безопасности

В Киеве начал работу XI съезд Партии регионов, в котором принимают участие 558 делегатов, выдвинутых на конференциях региональных организаций ПР.

Предполагается, что на съезде будет заслушан отчет о деятельности Партии регионов. Кроме того, планируется рассмотреть новые редакции устава и программы партии.

На съезде Партии регионов предпринимаются усиленные меры безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, многие делегаты съезда жаловались журналистам на очень тщательный досмотр служб безопасности при прохождении в зал, где в закрытом режиме для СМИ проходит съезд Партии регионов.