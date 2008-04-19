Делегаты съезда ПР жалуются на усиленные меры безопасности
11:40, 19 апреля 2008Политика
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Тайна за семью печатями?
В Киеве начал работу XI съезд Партии регионов, в котором принимают участие 558 делегатов, выдвинутых на конференциях региональных организаций ПР.
Предполагается, что на съезде будет заслушан отчет о деятельности Партии регионов. Кроме того, планируется рассмотреть новые редакции устава и программы партии.
На съезде Партии регионов предпринимаются усиленные меры безопасности.
Как передает корреспондент УНИАН, многие делегаты съезда жаловались журналистам на очень тщательный досмотр служб безопасности при прохождении в зал, где в закрытом режиме для СМИ проходит съезд Партии регионов.
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