Судья КС: изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса угрожают унитарности

Об этом заявил судья Конституционного суда (КС) Николай Мельник. Как передает корреспондент УНИАН, в частности, четверо судей Конституционного суда Украины Сергей Сас, Николай Мельник, Михаил Гультай и Игорь Слиденко, выразили свои особые мнения по поводу изменений в Конституцию в части децентрализации, в том числе и нормы об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Так, судья Мельник отмечает, что законопроектом предлагается дополнить раздел XV "Переходные положения" Конституции п. 18 следующего содержания: "Особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом".

"По своему правовому содержанию данный пункт является постоянной конституционно-правовой нормой, что создает конституционные предпосылки для постоянного существования "особенностей осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - пишет Николай Мельник.

Он отмечает, что, таким образом, предложенная законопроектом формулировка п. 18 раздела XV "Переходные положения" Конституции может стать конституционной основой для сохранения (предвидения) в обычном законе указанных и других положений, которые выходят за пределы осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, непосредственно касающиеся осуществления на этих территориях исполнительной власти, специфической регламентации отдельных элементов конституционного строя Украины, судоустройства и правоохранительной деятельности, установления на этих территориях особых оснований, объема полномочий и способов.

"Как следствие сохраняется риск, что указанные территории на законодательном уровне могут быть в значительной степени выведены из-под юрисдикции Украины, в том числе в части реализации компетенции органов государственной власти и их должностных лиц", - констатирует судья.

Судья считает, что с такими полномочиями и принципами отношений с центральной властью, как это предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских договоренностей и Законом Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", отдельные районы Донецкой и Луганской областей "приобретают признаки федеративных образований, что является угрозой для унитарности Украины".

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Николай Мельник убежден, что Конституционный суд "обязательно должен был сделать в Заключении соответствующие оговорки относительно предлагаемого законопроектом п. 18 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, принимая во внимание не только формальное соответствие его требованиям ст. 157 Конституции, но и потенциальные угрозы, которые могут возникнуть при закреплении указанной новеллы в Основном Законе (прежде всего, угрозы унитарности Украины, целостности и неприкосновенности ее территории в пределах существующей границы".

В свою очередь судья КС Сергей Сас отмечает, что в законопроекте раздел XV "Переходные положения" Конституции Украины предлагается дополнить п. 18, согласно которому особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом, но при этом не определен срок действия указанного положения и никакие критериии для законодательного регулирования этого вопроса.

"Это означает, что в случае изменения политической ситуации, состава Верховной Рады Украины, парламент сможет устанавливать новые правила местного самоуправления на указанных территориях. Даже при отсутствии обстоятельств, обусловивших необходимость внесения таких изменений в Основной Закон, обеспечить одинаковый порядок местного самоуправления на всей территории Украины возможно лишь путем внесения изменений в Конституцию Украины. Следовательно, указанным положением законопроекта вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на неопределенный срок, что может повлиять на права и свободы граждан, которые там проживают (их отмену или ограничение)", - пишет Сергей Сас.

Судья КС Игорь Слиденко считает, что заключение Конституционного суда относительно пункта, который касается Донбасса, "об отсутствии возможного ограничения прав и свобод человека и гражданина не соответствует формальной логике".

По его словам, КС "сделал выводы относительно этого пункта, основываясь не на четкой научной методологически-правовой основе, а на собственных предположениях". Игорь Слиденко отмечает, что в пояснительной записке к проекту закона "О внесении изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти)" в обоснование предложенного в нем п. 18 сказано, что его появление является следствием Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года.

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"Следует также заметить, что определить природу договоренностей чрезвычайно трудно, поскольку, хотя они и имеют договорную составляющую, их императивность построена исключительно на доброй воле сторон, договоренности не являются актом международного или национального права и, скорее всего, их сущность сводится к категории "декларация о намерениях", - считает судья КС.

Слиденко отмечает, что при этом указанный комплекс мер предусматривает принятие не просто законодательства, а законодательства, которое «отвечает определенным требованиям и критериям, в частности: языковое самоопределение; отказ от любых форм преследования; влияние местного самоуправления на формирование милиции, судебной власти и прокуратуры и прочее». "Очевидно, что нормативизация подобных требований в законе приведет к их откровенному противоречию с нормами Конституции, которые регулируют аналогичные общественные отношения", - подчеркивает он.

При этом, как подчеркивает судья, "таким образом, Конституция стать внутренне противоречивым актом, а это, в свою очередь, потребует новых изменений в Конституцию".

Судья КС Михаил Гультай также высказал свое особое мнение относительно заключения КС, но оно не касается вопроса обо особенностях осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля направила в КС проект изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти) для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции. 31 июля КС обнародовал заключение по законопроекту, признав его отвечающим Конституции и не направленным на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.