Порошенко назвал условие введения "особого статуса" для Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во Львове во время торжеств по случаю 150-летия со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого.

«Проект изменений к Конституции не предусматривает никакого особого статуса Донбасса. Проект лишь предполагает возможность специфического порядка осуществления местного самоуправления в отдельных административно-территориальных единицах Донецкой и Луганской областей, что определяется отдельным законом», - отметил он.

По словам Порошенко, в данном законе есть десяток условий, без которых закон не вступит в силу, «но ключевое условие в этом законе содержится – оккупационные российские войска должны уйти из Украины».

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«Над контролируемым участком украинско-российской границы должен быть возвращен государственный суверенитет. Потому что суверенитет над границей – это ключевая составляющая суверенитета государства», - заявил президент.

«Тогда, когда вернем (суверенитет над границей - УНИАН), когда войска будут выведены, - тогда будем говорить об особенностях местного самоуправления», - заявил он.