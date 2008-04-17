В шахте на Шпицбергене погиб гражданин Украины

По сообщению Посольства Украины в Королевстве Норвегия, 17 апреля на шахте российского треста „Арктикуголь” в поселке Баренцбург (архипелаг Шпицберген, Норвегия) произошел пожар, в результате которого погибли два человека, в том числе один гражданин Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, Посольство Украины в Королевстве Норвегия совместно с руководством шахты принимают меры для информирования родных, оформления документов и решения организационных вопросов перевозки тела погибшего гражданина Украины на родину.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Королевстве Норвегия и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Справка. Архипелаг Шпицберген находится под норвежским суверенитетом, однако договор о его статусе от 1920 года дает подписавшим его стран равные права на добычу природных ресурсов. В Баренцбурге находится консульство Российской Федерации и российская угольная шахта.