Аваков запретил сотрудникам МВД участвовать в "охоте" на призывников

18:23, 30 июля 2015
Политика
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Министр внутренних дел Арсен Аваков запретил сотрудникам внутренних органов участвовать в "облавах" военных комиссариатов на призывников.

УНІАН

Об этом он написал в комментариях к своей записи в Facebook.

"Дал категорическое требование милиции не участвовать в "облавах военкомов", - сообщил глава МВД.

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"Более того, реагировать на обращения по проверке незаконных действий отдельных горе-военкомов, которые имеют место (поручил)", - добавил Аваков.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков намерен обратиться к президенту Петра Порошенко с предложением срочно перевести армию на профессиональную контрактную основу.

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