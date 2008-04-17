Ющенко уехал в Донецк

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, главная цель поездки – ознакомление с ходом строительства стадиона «Шахтер», который будет одной из арен проведения Евро-2012.

Президент не только ознакомится с состоянием подготовки стадиона к проведению Евро-2012, в соответствии с требованиями УЕФА, но и предметно обсудит с соответствующими должностными лицами план действий по развитию в соответствии с требованиями УЕФА всей инфраструктуры (аэропорта, гостиниц, авто- и электротранспорта, автостоянок и т.п.).

Находясь в регионе, В.ЮЩЕНКО также примет участие во Всеукраинском совещании «С любовью и заботой к детям».