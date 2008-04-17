Регионалы не пустят журналистов на свой главный съезд?

Съезд Партии регионов, намеченный на субботу, 19 апреля, пройдет в закрытом для прессы режиме, сообщил «Сегодня » источник в ПР. На собрании планируют рассмотреть несколько кадровых вопросов, в частности, переизбрание Виктора Януковича главой партии, а также назначение его руководителем политсовета и исполкома. Идейным вдохновителем ПР и правой рукой Януковича должен стать Борис Колесников. Как сообщили источники в ПР, на съезде скорее всего возникнет дискуссия из-за возможного ухода Николая Азарова с поста руководителя политсовета и Владимира Рыбака – с поста главы исполкома, поэтому, скорее всего, собрание будет закрытым для прессы.