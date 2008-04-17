Кильчицкая обвиняет Кабмин и МВД в применении тотального админресурса

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявляет, что Кабинет министров и Министерство внутренних дел «в лице министра Юрия ЛУЦЕНКО» через Контрольно-ревизионное управление и управление Государственного казначейства в Киеве используют тотальный административный ресурс против столичной власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом И.КИЛЬЧИЦКАЯ сказала сегодня, комментируя заявление руководителя Главного контрольно-ревизионного управления Николая СИВУЛЬСКОГО о том, что КГГА сразу после решения о перевыборах мэра столицы прекратила отчисления в госбюджет, что и стало причиной блокирования ее счетов в Госказначействе.

«Заявления руководителя Главного контрольно-ревизионного управления Николая СИВУЛЬСКОГО о ряде проверок в столичной мэрии еще раз подтвердили, что политика правительства Юлии ТИМОШЕНКО направлена против каждого киевлянина, вопреки демагогии премьер-министра Украины об отсутствии препятствий со стороны правительства относительно выплат столичным медикам и социально незащищенным гражданам», – заявила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она добавила, что Ю.ТИМОШЕНКО несет прямую ответственность за работу КРУ, поскольку этой структурой руководит ее «бывший подчиненный по бизнесу Николай СИВУЛЬСКИЙ, возглавлявший с 1997 по 1998 гг. «Украинский газоресурсный консорциум», одним из основателей которого была корпорация Юлии ТИМОШЕНКО «ЕЭСУ»».

Кроме того, милиция также препятствует киевской власти работать, заявляет И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

«Сегодня не прекращается целенаправленное препятствование киевской мэрии выплачивать муниципальные надбавки и социальные пособия киевлянам. МВД продолжает устраивать ежедневные провокации под видом поиска агитационных листовок», – подчеркнула заместитель председателя КГГА.

«Выплаты киевлянам из увеличенного командой мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО бюджета являются нашим обязательством перед жителями столицы. Мы и в дальнейшем будем развивать это направление работы. Вместе с тем, призываем политиков не делать пиар-акций на отнимании денег у киевлян и прекратить давление на Главное управление социальной защиты населения КГГА и Киевский городской центр по начислению и осуществлению социальных выплат», – добавила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля И.КИЛЬЧИЦКАЯ заявила, что Государственное казначейство Украины по поручению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО запретило переводить средства Киевской городской дирекции УГППС «Укрпочта», из-за чего около 600 тыс. получателей разных видов помощи (пенсионеры, инвалиды, одинокие матери) не могут получить ежемесячную одноразовую адресную материальную помощь, которая должна выплачиваться со 2 апреля.

15 апреля руководителя ГлавКРУ Н.СИВУЛЬСКИЙ заявил, что КГГА сразу после решения о перевыборах мэра столицы прекратила осуществление отчислений в госбюджет, что и стало причиной блокирования ее счетов в Госказначействе.

По его словам, КГГА прекратила подекадное отчисление средств в Госбюджет. Сумма такого декадного отчисления составляет около 100 млн. грн. Именно поэтому Госказначейство, в соответствии с Бюджетным кодексом, приняло решение о блокировании счетов, отметил Н.СИВУЛЬСКИЙ.

Сегодня, 16 апреля, в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины сообщили, что сотрудники киевской милиции выявили в помещении Главного управления социальной защиты населения КГГА и Киевского городского центра по начислению и осуществлению социальных выплат более 190 тысяч агитационных листовок.