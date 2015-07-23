Немецкий суд отпустил под залог главного банкира Курченко

Об этом сообщает ТСН.

Вместе с тем сумма залога не указывается.

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Как отмечается, Тимонькин, который с 2014 года имеет израильское гражданство, может добиваться экстрадиции в Израиль.

Как известно, банкира сняли с самолета и задержали в Германии 14 июня текущего года.

В базах розыска МВД Тимонькин находится с июня 2014 года по подозрению в участии в преступной организации под руководством основателя ВЕТЭК Сергея Курченко.

Немецкий суд вынес решение о "предэкстрадиционный арест" Тимонькина. Через месяц Генпрокуратура Украины заявила, что будет требовать экстрадиции банкира.

По информации ГПУ Тимонькину и Курченко грозит 15 лет за решеткой и конфискация имущества, в случае доказательства их вины.