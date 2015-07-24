Геннадий Корбан: На выборах в Чернигове власть испытывает грязные технологии для кампании в местные советы

«Происходит репетиция беззакония, которое готовит власть и президент Порошенко на местные выборы – чтобы в будущем «кукловодить» не только парламентом, но и местными властями, бюджетами, всем в этой стране. При этом народ продолжает беднеть, а волонтеры и фронтовики держат на себе оборону. Больше так продолжаться не может!» – сказал Геннадий Корбан в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», перед началом которой стало известно, что в Чернигове отключили трансляцию канала.

По словам кандидата, сегодня на выборах в Чернигове используются те же методы, что и при Януковиче: неприкрытый админресурс, бездействие правоохранительных органов, покупка голосов.

Корбан также рассказал, что в городе сложная экономическая ситуация. «В Чернигове люди живут просто за чертой бедности. Фактически, у жителей Чернигова нет работы, нет медицинского обслуживания, они не могут дать образование своим детям. Сегодня в Чернигове, будем говорить откровенно, проще умереть, чем выжить», – считает он.

Корбан подчеркивает, что высокий градус противостояния кандидатов на довыборах в Чернигове, которые состоятся в ближайшее воскресенье, вызван вовсе не экономическим интересом определенных политических групп к этому городу. По его словам, на выборах в Чернигове происходит столкновение старого менталитета, «который незаслуженно пришел к власти через Майдан и продолжает кормить нас обещаниями», с новым менталитетом.

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Как сообщал УНИАН ранее, Геннадий Корбан считает необходимым законодательно легализовать добровольческие подразделения для недопущения «мукачевских событий».