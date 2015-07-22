Комиссия по расследованию событий в Мукачево просит Шокина о встрече с задержанными членами ПС

Как передает корреспондент УНИАН, документы члены ВСК приняли сегодня на заседании.

ВСК обратилась к министру внутренних дел Арсена Авакова с просьбой, чтобы на время расследования мукачевских событий он отстранил руководство органов внутренних дел Закарпатья от занимаемых должностей и не допускал перевода этих людей на другие должности.

Также ВСК обратилась к генеральному прокурору Украины Виктору Шокину с просьбой обеспечить встречу членов комиссии с задержанными членами “Правого сектора” для того, чтобы услышать их точку зрения о событиях в Мукачево 11 июля.

Кроме того, ВСК просит Шокина изучить материалы уголовного производства, по результатам расследования которого уже вступил в силу обвинительный приговор, относительно контрабандного тоннеля через границу в Закарпатской области.

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Как отметил член комиссии Антон Геращенко, в данном производстве приговоры вынесены лишь трем лицам, которые осуждены к условным срокам лишения свободы. Геращенко убежден, что к этому преступлению причастно гораздо больше людей.

Кроме того, комиссия обратилась к председателю СБУ Василию Грицаку с предложением отвести в резерв бывшего временно исполняющего обязанности Управления СБУ в Закарпатье Владимир Гелетея и отстранить на время расследования мукачевских событий руководителя Мукачевского районного отдела СБУ.

Справка УНИАН. В Мукачево 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

В результате инцидента в Мукачево пострадали 14 человек, погибли по меньшей мере двое. 20 июля в больнице скончался мужчина, который был ранен во время стрельбы.

По предварительным данным правоохранителей, в конфликте 11 июля приняли участие ряд членов движения «Правый сектор», 12 из которых в настоящее время установлены, 4 задержаны.