Яценюк: конфликт вызван коррупцией и контрабандой
04:53, 14 июля 2015Политика
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Премьер-министр Арсений Яценюк назвал обоснованными претензии Правого Сектора к милиции и заявил, что конфликт в Мукачево вызван коррупцией и контрабандой.
Яценюк назвал обоснованными претензии Правого Сектора к милиции / Фото УНИАН
Об этом он сообщил в интервью изданию The Associated Press.
«Дело не в Правом Секторе. Дело в коррупции, контрабанде и оружии на улицах. Они (Правый сектор – УНИАН) поддерживали контрабандистов и контрабанду, и все будут привлечены к ответственности за преступления, которые были совершены», - заявил Яценюк.
Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову уволить всех работников Закарпатской таможни ГФС - от начальника таможни и руководителей таможенных постов до рядового работника.
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