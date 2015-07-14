Яценюк: конфликт вызван коррупцией и контрабандой

Об этом он сообщил в интервью изданию The Associated Press.

«Дело не в Правом Секторе. Дело в коррупции, контрабанде и оружии на улицах. Они (Правый сектор – УНИАН) поддерживали контрабандистов и контрабанду, и все будут привлечены к ответственности за преступления, которые были совершены», - заявил Яценюк.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову уволить всех работников Закарпатской таможни ГФС - от начальника таможни и руководителей таможенных постов до рядового работника.