Сегодня следственная комиссия обсудит итоги расследования на месте стрельбы в Мукачево

Об этом заявил член парламентской комиссии Андрей Антоныщак, передает пресс-служба «Блока Петра Порошенко».

«На заседании депутаты попытаются обобщить полученную информацию, сделать определенные выводы. Мы должны дать общественно-правовую, непредвзятую и взвешенную оценку тем событиям, которые имели место на Закарпатье», – сказал он.

Стоит отметить, что депутат отказался озвучивать детали проведенного парламентариями расследования.

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Как сообщил Антоныщак, членам ВСК во время рабочей поездки на Закарпатье удалось пообщаться со многими свидетелями данного события, среди которых и депутат Михаилом Ланьо.

«Некоторые политики и определенный круг заинтересованных лиц пытаются дискредитировать работу ВСК в глазах общества.Все их действия означают только одно, что депутаты-члены комиссии на правильном пути», – сказал депутат.

Напомним, в Мукачево 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов «Правого сектора» после стрельбы прячутся в лесу на Закарпатье.

14 июля Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств конфликта. Председателем ВСК выбрали народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Николая Паламарчука. В состав комиссии вошли: от «Блока Петра Порошенко» - Валерий Пацкан, Сергей Каплин, от «Народного фронта» - Андрей Тетерук и Антон Геращенко, от «Оппозиционного блока» - Михаил Папиев, от «Самопомочи» - Тарас Пастух, от Радикальной партии - Игорь Мосийчук, от «Батькивщины» - Иван Крулько, от группы «Воля народа» - Юрий Шаповал, от группы «Возрождение» - Дмитрий Святаш.