Ярош хочет амнистию для мукачевских бойцов в обмен на вступление "Правого сектора" в ряды армии

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве в пятницу, сообщает "Украинская правда".

Также Ярош заявил, что, по данным СБУ, сейчас в лесу на Закарпатье заблокированы 6 бойцов ПС.

По данным ПС, их "где-то, примерно, такое же количество".

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На вопрос, куда делись остальные люди, ведь ранее сообщалось об около 20 бойцах ПС, которые отошли в лес, Ярош напомнил о еще двух погибших, четырех задержанных и предположил, что сначала могли быть "неточные цифры".

"Сейчас часть ребят находится в горах. Мы увидели, какие силы бросили для проведения то ли антитеррористической, то ли милицейской операции, и это поражает: все немыслимые спецназы, авиация, БТРы в каждой деревне по пять штук. Это удивляет", - подчеркнул он.

По словам Яроша, "Правый сектор" готов войти в состав вооруженных сил Украины на своих условиях.

"Мы готовы сделать шаг навстречу государству и перейти в состав ВСУ на наших условиях. А почему бы не сделать амнистию для этих людей (бойцов ПС, которые сейчас заблокированы в лесу – ред.)", - заявил Ярош.

"Они могли бы кровью смыть ту вину, которая на них лежит. А именно то, что они поддались на провокацию", - добавил он.

На вопрос, откуда у бойцов на Закарпатье оказалось оружие и контролирует ли провод ПС его перемещение, Ярош заявил, что "в них было какое-то оружие зарегистрировано, а какое-то было еще фактически со времен революции".

"Сейчас оно сыграло. Сейчас мы планируем, если будем выявлять незарегистрированное оружие, то доставлять его в зону АТО. Но, как видите, это был первый раз фактически, когда такое событие произошло", - сказал Ярош.

Командир ДУК "Правый Сектор" Андрей Стемпицкий заявил, что бойцам ПС угрожали "уничтожением их и их семей".

"Там вопрос стоял так, что либо вы приезжаете и мы говорим, или мы вас (бойцов ПС – ред.) будем отстреливать", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, в Мукачево днем в субботу, 11 июля, произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие.

По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку "ПС" начал мешать потокам контрабанды.