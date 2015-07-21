Алиби Савченко подтверждает видео, предоставленное стороной обвинения - адвокат

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Илья Новиков, который в Киеве занимается сбором доказательств защиты.

«Я всю эту неделю в Киеве, встречаюсь со специалистами по сотовой связи для уточнения картины по телефонному биллингу. СК заявил, что этот биллинг не имеет значения с учетом рельефа местности, поскольку телефон мог подключаться не к ближайшей соте (и вообще, хохлы все это придумали, чтобы отмазать свою карательницу)», - сказал Новиков.

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«Спецы все это почитали, хмыкнули, и сели писать подробный разбор, что не так у СК. А тем временем другой эксперт у меня на глазах совершил чудо - залез в видеофайлы, предоставленные свидетелем обвинения, и прямо пальцем на мониторе показал, как их неумело редактировали, чтобы поменять время. Алиби Савченко подкрепляется видеозаписью, причем не украинской, а со стороны сепаратистов. Подробности будут в свое время», - подчеркнул он.

По мнению Нивикова, у защиты «случился брусиловский прорыв в процессе сбора доказательств защиты».

Как сообщал УНИАН, 17 декабря на пресс-конференции в Москве адвокат Савченко Марк Фейгин сообщил, что данные биллинга мобильного телефона украинской летчицы доказывают ее алиби и непричастность к гибели российских журналистов под Луганском.

"Совершенно определенно, в деле будут иметься материальные доказательства того, что Надежда Викторовна Савченко за час до гибели российских журналистов Волошина и Корнелюка уже находилась в плену у луганского батальона "Заря". Это означает отсутствие причинно-следственной связи между действиями самой Савченко и наступавшими последствиями в виде гибели российских журналистов", - сказал Фейгин.

Справка УНИАН. Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Дело направлено для рассмотрения по существу в Донецкий горсуд Ростовской области.

16 июля Савченко обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой перенести рассмотрение ее дела из суда Донецка. Савченко отметила, что проведение суда в непосредственной близости к зоне конфликта на Донбассе опасно для нее, ее адвокатов и семьи.

Донецкий городской суд Ростовской области России 30 июля начнет рассматривать дело Савченко.