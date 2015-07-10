Савченко заявила, что готова к суду в России: Справедливость будет независимо от приговора

Украинская летчица, народный депутат Украины Надежда Савченко, которая незаконно удерживается в России, готова к суду.

Об этом она написала в своем письме, которое опубликовал в Twitter один из адвокатов украинской летчицы Марк Фейгин.

«С материалами дела я и мои адвокаты Марк Фейгин, Николай Полозов и Илья Новиков ознакомились, к суду готовы. Бороться будем вместе и до победного конца», - подчеркнула Савченко.

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Она отметила, что материалы дела полностью сфабрикованы и лживы.

«Но справедливость будет независимо от бесчестного приговора суда», - убеждена Савченко.

Как сообщал УНИАН, Савченко похитили боевики на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Московский городской суд 10 июня по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

2 июля в Следственном комитете сообщили, что Савченко и трое ее адвокатов завершили ознакомление с материалами уголовного дела в России.