Ющенко вернул Черновецкому полномочия мэра Киева

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ «О признании утратившим силу Указа Президента Украины от 13 марта 2008 года № 214 «Об отстранении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от выполнения полномочий по должности и проведении служебного расследования». Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Как говорится в Указе, рассмотрев результаты служебного расследования, проведенного в соответствии с Указом Президента Украины от 13 марта 2008 года №214, а также принимая во внимание постановление Верховной Рады Украины от 18 марта 2008 года № 143-VІ «О назначении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя», Президент постановил: признать утративим силу Указ Президента Украины от 13 марта 2008 года №214 «Об отстранении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от выполнения полномочий по должности и проведении служебного расследования»; принять к сведению результаты служебного расследования, проведенного в соответствии с Указом Президента Украины от 13 марта 2008 года №214.