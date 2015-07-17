Рада согласилась провести местные выборы на контролируемых Украиной районах Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 237 из 325 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракция "Оппозиционный блок" и группа "Возрождение", а из фракции "Радикальной партии" "за" проголосовал лишь один народный депутат.

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Постановлением, в соответствии с пунктом 30 статьи 85 Конституции Украины, Верховная Рада Украины назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на воскресенье, 25 октября 2015 года.

Постановлением предусмотрено, что не будут проводиться выборы на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Также постановлением предусмотрено, что местные выборы не назначаются в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей, которые находятся на территориях, определенных в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины от 17 марта 2015 года, где определен перечень населенных пунктов с особым порядком местного самоуправления, которые признаны временно оккупированными территориями.

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Кроме того, постановлением предусмотрено, что в случае невозможности организовать и подготовить проведение местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей в связи с осуществлением агрессии Российской Федерации против Украины, невозможности соблюдения стандартов проведения выборов, с целью предотвращения террористической угрозы Центральная избирательная комиссия принимает решение о невозможности проведения выборов в отдельных советах.

В постановлении указано, что такое решение безотлагательно подается ЦИК в Верховную Раду Украины. Выборы на тех территориях, где они не будут проведены 25 октября 2015 года, будут назначены парламентом на другую дату при условии прекращения временной оккупации и прекращения агрессии РФ против Украины, а также восстановления полного контроля Украины над территориями, разоружения всех незаконных вооруженных формирований, вывода российского оружия.