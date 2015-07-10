Гройсман исключил проведение выборов на оккупированном Донбассе в нынешних условиях

Об этом он сказал в интервью Новому времени.

"Нет, я на данный момент не вижу, что там могут быть проведены полноценные выборы. По Минскими соглашениям там должны остановить огонь, отвести вооружения, выпустить заложников, подготовить без оружия и без влияния на людей демократические выборы, которые полностью соответствуют действующему украинскому законодательству, и только тогда могут быть проведены выборы", - сказал Гройсман.

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Кроме этого, спикер парламента подчеркнул, что ответственность за результат выборов лежит на избирателях.

"Демократический выбор – это демократический выбор. Они могут избирать того, кто не является преступником и убийцей. И это уже будет их выбор и их ответственность. Конечно, если им будут ставить дуло автомата на участке, если там будут стоять люди не очень приятной внешности, в камуфляжной форме и с автоматами, то они вынуждены будут голосовать, как им скажут", - отметил Гройсман.

Спикер парламента также сказал, что центральная власть сегодня не осуществляет какие-либо угрозы по отношению к жителям Донбасса и не считает их какими-то другими людьми.

"Нет, там такие же люди. Да, говорят на разном языке, да национальности разные – разве это плохо? Это хорошо, это колорит. Но все эти люди имеют одно общее – они все украинцы. На Донбасс приезжают из разных республик Российской Федерации защищать русский язык, не умея грамотно на нем говорить. Россия должна забрать свои войска, и все станет на свои места. От децентрализации выиграет вся Украина, в том числе и Донбасс", - резюмировал Гройсман.

Как известно, местные выборы в Украине пройдут 25 октября 2015 года.

Стоит отметить, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий назначил на 1 ноября 2015 года проведение так называемых местных выборов на подконтрольной ему территории. В свою очередь контролирующие несколько районов Донецкой области пророссийские боевики объявили о назначении на 18 октября "местных выборов".



