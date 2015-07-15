Гройсман: в крупных городах мэров будут избирать абсолютным большинством, возможен второй тур
В Киеве и других городах с количеством жителей более 90 тысяч мэров будут избирать абсолютным большинством (50%+1 голос).
В связи с этим в таких городах предусмотрена возможность второго тура, сообщил в Facebook председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.
"Мэров городов с населением более 90 тыс. будут избирать абсолютным большинством, то есть 50%+1 голос. Для этого предусмотрена возможность проведения второго тура", - написал он, комментируя принятие Радой закона о местных выборах.
Причем выдвижение мэров будет происходить только от партий, пишет Гройсман.
Читайте такжеМалые партии требуют честности избирательного процессаВ других городах, селах и поселках, по словам Гройсмана, местные выборы будут проходить по обычной мажоритарной системе.
Зато выборы райсоветов, горсоветов и облсоветов будут проходить по пропорциональной системе.
И впервые в закон о выборах введена норма о присутствии в списке не менее 30% представителей одного пола.
Верховная Рада приняла новый Закон о местных выборах. Хочу тезисно объяснить, как же все-таки будут происходить выборы 25...Posted by Volodymyr Groysman on Tuesday, July 14, 2015