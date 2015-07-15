Гройсман: в крупных городах мэров будут избирать абсолютным большинством, возможен второй тур

В связи с этим в таких городах предусмотрена возможность второго тура, сообщил в Facebook председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

"Мэров городов с населением более 90 тыс. будут избирать абсолютным большинством, то есть 50%+1 голос. Для этого предусмотрена возможность проведения второго тура", - написал он, комментируя принятие Радой закона о местных выборах.

Причем выдвижение мэров будет происходить только от партий, пишет Гройсман.

Читайте такжеМалые партии требуют честности избирательного процессаВ других городах, селах и поселках, по словам Гройсмана, местные выборы будут проходить по обычной мажоритарной системе.

Зато выборы райсоветов, горсоветов и облсоветов будут проходить по пропорциональной системе.

И впервые в закон о выборах введена норма о присутствии в списке не менее 30% представителей одного пола.