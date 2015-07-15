Гройсман: в крупных городах мэров будут избирать абсолютным большинством, возможен второй тур

09:41, 15 июля 2015
Политика
646 0

В Киеве и других городах с количеством жителей более 90 тысяч мэров будут избирать абсолютным большинством (50%+1 голос).

Гройсман пояснил некоторые положения нового закона

В связи с этим в таких городах предусмотрена возможность второго тура, сообщил в Facebook председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

"Мэров городов с населением более 90 тыс. будут избирать абсолютным большинством, то есть 50%+1 голос. Для этого предусмотрена возможность проведения второго тура", - написал он, комментируя принятие Радой закона о местных выборах.

Причем выдвижение мэров будет происходить только от партий, пишет Гройсман.

Читайте такжеМалые партии требуют честности избирательного процессаВ других городах, селах и поселках, по словам Гройсмана, местные выборы будут проходить по обычной мажоритарной системе.

Зато выборы райсоветов, горсоветов и облсоветов будут проходить по пропорциональной системе.

И впервые в закон о выборах введена норма о присутствии в списке не менее 30% представителей одного пола.

Верховная Рада приняла новый Закон о местных выборах. Хочу тезисно объяснить, как же все-таки будут происходить выборы 25...

Posted by Volodymyr Groysman on Tuesday, July 14, 2015
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter