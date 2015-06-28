Порошенко: децентрализация власти не имеет никакого отношения к федерализации

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая в Национальном университете Украины "Киево-Могилянская академия". "Децентрализация не означает послабление власти в таких вопросах как оборона, национальная безопасность верховенство права, соблюдения гражданских прав и свобод и эти изменения не имеют никакого отношения к федерализации", - сказал Петр Порошенко.

Читайте такжеПорошенко рассказал о главных идеях изменений в КонституциюКроме этого, президент отметил, что парламентско-президентская форма правления являться оптимальной для Украины, расширения полномочий президента не будет.

"Действующая форма правления, которая у нас сложилась, для Украины является оптимальной. Время от времени звучит позиция, что эффективней была бы президентская модель. Возможно в таком подходе есть рациональное зерно. Но гипертрофированная власть президентов на постсоветском пространстве стала приметой авторитарности, а иногда и диктаторских режимов. И за пределы этой недемократической резервации мы сделали решительный и неотвратимый шаг", - сообщил Петр Порошенко.

Вместе с тем президент отметил, что парламентская модель для Украины в условиях военной агрессии невозможна без президента, наделенного достаточными объемами полномочий.

"Противостоять таким вызовом невозможно без президента-главнокомандующего, наделенного необходимым объемом полномочий. И мне достаточно того, что дает Конституция, и просить большего, как это делали президенты-предшественники, я не намерен", - отметил президент.