Во время Майдана руководство СБУ по заданию ФСБ вело информационную войну против Украины – Матиос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, проведенным досудебным расследованием установлено, что во исполнение преступного задания представителей ФСБ России времен Революции Достоинства «высшее руководство СБУ (Александр Якименко, Владимир Тоцкий, Сергей Ганжа и Владимир Бик) организовало загрузки через серверы Центра информационной безопасности ФСБ России в сети интернет видеоматериалов, которые негативно характеризовали участников Революции Достоинства и европейскую интеграцию Украины».

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В свою очередь, по словам Матиоса, специалисты ФСБ организовали проведение специальной долговременной операции в форме информационной войны против Украины.

В частности, полученные от СБУ видеоматериалы «обрабатывались» в части искажения реальных событий Революции Достоинства и в искаженном виде освещались через российские медиаресурсы.

«Следствием Главной военной прокуратуры в тесном сотрудничестве с руководством и подразделениями СБУ приложены значительные усилия для получения доказательств вины подозреваемых. Важную роль в этом сыграл Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, эксперты которого в короткий срок выполнили чрезвычайно объемную и сложную экспертизу», - добавил главный военный прокурор.

Также он отметил, что «следствию совместно с экспертами Института специальной техники и судебных экспертиз удалось расшифровать закодированную переписку тех времен между СБУ и ФСБ России».

«Наряду с указанными результатами получены и другие доказательства вины бывших должностных лиц бывшего руководящего состава органа безопасности: результаты допросов свидетелей (работников СБУ), осмотр документов, техники, видеозаписей в российских СМИ в искаженном виде», - резюмировал Матиос.