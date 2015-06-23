Могерини представила план противодействия российской пропаганде в ЕС

Об этом пишет Русская служба BBC.

По данным официального журнала Евросоюза, проект насчитывает девять страниц и предусматривает поддержку независимых СМИ и повышение популярности Евросоюза на постсоветском пространстве, а также разоблачение дезинформации, запускаемой из-за рубежа.

Для координации этих действий к сентябрю планируют создать новую службу под названием StratComTeam. При этом проект пока не принят. Он обсуждался во вторник на Совете ЕС по общим делам, но утвержден будет не раньше четверга.

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Поручение подготовить план борьбы с российской пропагандой Могерини получила в марте. Страны Евросоюза выразили обеспокоенность масштабами дезинформации, которую, по их мнению, распространяют российские СМИ, и отметили, что проигрывают информационную войну.

Ранее УНИАН сообщал, что в ЕС создали команду для борьбы с российской пропагандой, которую возглавил чешский журналист Якуб Каленский.

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Пресс-секретарь высокого представителя ЕС по внешней и безопасности политики Майя Кочьянчич сообщила, что команда по борьбе с российской пропагандой уже создана и в полной мере она заработает с осени.