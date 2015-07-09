Порошенко: Сергей Нигоян продемонстрировал, как надо любить Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время церемонии открытия фрески Нигояна в сквере Небесной Сотни в Киеве (ул. Михайловская, 24-26).

"Сергею Нигояну по праву, по справедливости мною присвоено звание Героя Украины. Героя Украины, которую он так любил. Герою Украины, ради которой он отдал свою жизнь, и от имени всего украинского народа искренняя благодарность и низкий поклон его родителям - за вашего прекрасного сына, за настоящего украинца, который продемонстрировал, как надо любить Родину, и на примере которого будут воспитываться поколения украинцев", - отметил Порошенко.

Глава государства сказал, что в памяти украинского народа Нигоян будет жить всегда, как и все герои Небесной сотни.

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"Сергей и сегодня вдохновляет всех нас бороться за Украину. У каждого в памяти и перед глазами видеокадры, все их помнят, когда Сергей читает стихотворение Шевченко: "Борітеся, і поборете. Хай вам Бог помагає". И мы так и делаем, как завещал Сергей нам словами Великого Кобзаря", - подчеркнул президент.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко во время церемонии открытия фрески Сергея Нигояна заявил, что заказчики преступлений во время Революции Достоинства на Майдане Независимости прячутся в Москве.