Порошенко: Сергей Нигоян продемонстрировал, как надо любить Украину
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что герой Небесной Сотни Сергей Нигоян продемонстрировал, как надо любить Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время церемонии открытия фрески Нигояна в сквере Небесной Сотни в Киеве (ул. Михайловская, 24-26).
"Сергею Нигояну по праву, по справедливости мною присвоено звание Героя Украины. Героя Украины, которую он так любил. Герою Украины, ради которой он отдал свою жизнь, и от имени всего украинского народа искренняя благодарность и низкий поклон его родителям - за вашего прекрасного сына, за настоящего украинца, который продемонстрировал, как надо любить Родину, и на примере которого будут воспитываться поколения украинцев", - отметил Порошенко.
Глава государства сказал, что в памяти украинского народа Нигоян будет жить всегда, как и все герои Небесной сотни.
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"Сергей и сегодня вдохновляет всех нас бороться за Украину. У каждого в памяти и перед глазами видеокадры, все их помнят, когда Сергей читает стихотворение Шевченко: "Борітеся, і поборете. Хай вам Бог помагає". И мы так и делаем, как завещал Сергей нам словами Великого Кобзаря", - подчеркнул президент.
Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко во время церемонии открытия фрески Сергея Нигояна заявил, что заказчики преступлений во время Революции Достоинства на Майдане Независимости прячутся в Москве.