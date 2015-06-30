СБУ задержала агента ФСБ, который собирал данные о россиянах, воюющих на стороне Украины (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в октябре прошлого года россиянин по заданию ФСБ впервые прибыл на временно оккупированную территорию Украины – в Новоазовский район Донецкой области.

«Под предлогом сопровождения «гуманитарной» помощи (оптика для оружия и средства маскировки) он наладил отношения с террористами «ДНР» и получал от них информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины, ее составе и вооружении, гражданах РФ, которые участвуют в конфликте на стороне Украины, а также о социально-политической ситуации на оккупированной территории и в прилегающих районах, находящихся под контролем украинской власти», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСБУ сообщает об аресте капитана внешней разведки, который шпионил в пользу России

За каждую поездку в Украину агент ФСБ получал 100 тыс. рублей гонорара и 60 тыс. на командировки.

Как отметили в СБУ, шпион признался, что был завербован спецслужбой еще в 2008 году. Работая директором Центра информационных технологий Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, он информировал куратора об экстремистских проявлениях у студентов-иностранцев.

В последнее время агент ФСБ устроился на должность советника к самопровозглашенному городскому голове Дебальцево Афендикову (позывной «Грек»). Он занимался сбором информации социально-политического характера и данных о хищении гуманитарной помощи, ввозимой из Российской Федерации на оккупированную территорию Украины, добавили в пресс-центре.

Во время задержания у шпиона изъят пистолет ПМ с патронами. Продолжается следствие.