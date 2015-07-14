Прекращены полномочия почетного консула Украины в Турции - Климкин
00:31, 14 июля 2015Политика
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Прекращены полномочия почетного консула Украины в Турции Левента Айдына.
Стало известно о появлении Айдына на мероприятии в футболке с портретом Путина / cihan.com.tr
«Левент Айдын помог многим украинским гражданам, но есть вопрос принципа. Я принял решение прекратить его полномочия Почетного консула Украины», — написал в Твиттере министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Глава МИД уточнил, что консул не являлся украинским дипломатом, и что Айдын - гражданин Турции.
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Ранее стало известно о появлении Айдына на официальном мероприятии в футболке с портретом Путина.
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