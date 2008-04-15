Тимошенко отправляется во Францию
09:36, 15 апреля 2008Политика
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Премьер будет почетным гостем сессии ПАСЕ
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня отправится в Страсбург (Франция), где будет почетным гостем весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров.
Как сообщал УНИАН, выступление Ю.ТИМОШЕНКО на сессии ПАСЕ запланировано на среду, 16 апреля.
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