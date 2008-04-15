Спасение коалиции - дело рук самой коалиции

Сегодня в Верховной Раде продолжится заседание совета демократической коалиции. Накануне депутаты от правящего блока совещались четыре часа. По словам лидера фракции «Наша Украина-Народная самооборона» Вячеслава Кириленко, заседание коалиции было инициировано фракцией НУ-НС для того, чтобы спасти коалицию.

Вячеслав Кириленко настойчиво просил БЮТовцев не голосовать за создание парламентской конституционной комиссии, так как национальный конституционный совет уже создал Президент. Но четкого ответа "оранжевые" от "бело-красных" так и не получили.

Среди других проблем: проведение выборов киевского мэра в два тура и возможность отставки главы секретариата Президента Виктора Балоги. Представители БЮТ и НУ-НС по-разному трактуют результаты. БЮТовец Андрей Портнов заявил в программе «Свобода слова» на ICTV, что Совет коалиции будет рекомендовать Президенту освободить Виктора Балогу от должности. Представитель блока « НУ-НС» Юрий Кармазин сказал, что вопрос об увольнении Балоги даже не рассматривали.

ICTV