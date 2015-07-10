Законопроект о выборах в местные органы власти планируется рассмотреть 14 июля - Гройсман

Законопроект о выборах в местные органы власти планируется рассмотреть во вторник, 14 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман сообщил на брифинге.

“Подчеркиваю, что сегодня в предварительной повестке дня (работы парламента) стоит закон о выборах на вторник, еще идут консультации, но я думаю, что все ближе и ближе к нахождению общей позиции между всеми участниками коалиции и, возможно, других политических сил, которые не входят в коалицию”, - отметил спикер.

При этом он не исключил, что фракции, которые не входят в состав коалиции, могут поддержать законопроект о местных выборах.

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Как сообщал УНИАН, 18 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о местных выборах (№ 2831-3), которым предусмотрено участие в местных выборах партий и блоков. Депутаты также проголосовали за сокращенную процедуру подготовки законопроекта ко второму чтению.

На этой неделе парламентские фракции дорабатывали законопроект о местных выборах.

Планируется, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября.