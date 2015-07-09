Депутаты договорились, что блоки не будут участвовать в местных выборах - БПП

Первый заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко сообщил о договоренности между народными депутатами о том, что закон о местных выборах не будет предусматривать участия в выборах блоков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом заседания Совета коалиции, отвечая на вопрос, пришли ли депутаты к согласию по проблемным вопросам этого закона.

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"Приняли решение, что блоков не будет. Идет дискуссия по количеству (депутатов в местных советах - УНИАН), но где-то там принципиально воспринимают все фракции решение, что количество депутатов должно быть уменьшено. Насколько уменьшено - радикальное предложение "Самопомочи" - на 50%. Мы где-то найдем какой-то компромисс", - сказал Кононенко.

Среди прочего, отметил он, есть дискуссионный вопрос законодательного ограничения "региональных сепаратистских проектов".

"Первое - что партия может участвовать в выборах, если она выдвинула кандидатов не менее чем в двух третях областей Украины", - добавил Кононенко.

Он отметил, что есть предложение "Батькивщины" по "корректировке результатов выборов: если партия не набрала больше проходного барьера более чем в трети областей Украины, то она не проходит".

При этом Кононенко выразил мнение, что депутаты во время голосования за закон о местных выборах не поддержат это предложение.

"Потому что это уже корректировки волеизъявления избирателей, и поэтому это дискуссионный дискриминационный вопрос", - сказал депутат.

Кононенко также отметил, что законопроект о местных выборах Верховная Рада во втором чтении должна рассматривать во вторник, 14 июля.

Как сообщал УНИАН, накануне председатель фракции «Самопомочи» Олег Березюк заявил, что фракция "Самопомич" не готова поддержать законопроект о местных выборах в нынешнем виде.

Он отметил, что фракция подготовила 14 поправок, без внесения семи из которых "нельзя двигаться". В частности, "Самопомич" выступает против участия блоков в местных выборах, за сокращение количества депутатов в советах, инициирует запрет политической рекламы и запрет проведения выборов на оккупированных территориях.

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8 июля руководители "Самопомочи" проинформировали президента Украины Петра Порошенко и председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана о готовности проголосовать за законопроект о местных выборах при условии его доработки.

18 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о местных выборах (№ 2831-3), которым предусмотрено участие в местных выборах партий и блоков. Депутаты также проголосовали за сокращенную процедуру подготовки законопроекта ко второму чтению.

Планируется, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября.