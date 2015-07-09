Минобороны: НАТО заинтересовано в опыте Украины по противодействию российской агрессии

Организация Североатлантического договора (НАТО) заинтересована в опыте Украины по противодействию российской агрессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов.

Долгов напомнил, что 25-26 июня в Брюсселе состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО.

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"В своем письме генеральный секретарь НАТО, приглашая министра обороны Украины Степана Полторака посетить это заседание и выступить на Комиссии Украина-НАТО, отмечал, что для НАТО также важен опыт Украины, который украинские Вооруженные силы и структуры безопасности получили и продолжают получать в противодействии агрессии и проведении антитеррористической операции", - сказал Долгов.

В то же время, по словам заместителя министра, в НАТО интересовались, насколько эффективна поддержка альянса и каким образом украинская власть использует эту поддержку, а также какие ожидания Украины возлагает на страны - члены НАТО в будущем сотрудничестве.