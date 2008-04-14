Васюник выступил против позиции Секретариата Президента

Член президиума политсовета партии “Народный Союз Наша Украина”, вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК призывает демократическую коалицию внести изменения в законодательство относительно проведения выборов мэра Киева в два тура.

Об этом говорится в переданном УНИАН письме И.ВАСЮНИКА к демкоалиции в Верховной Раде Украины.

По словам И.ВАСЮНИКА, в последнее время становится все более острой дискуссия относительно участия демократических сил в выборах Киевского городского председателя и формата их проведения.

“Однако в порыве этой дискуссии мы забыли дать ответ обществу на два ключевых вопроса: дадут ли выборы в их нынешнем виде возможность избрать власть, которая отвечает требованиям времени и справедливым чаяниям киевлян? И сделали ли мы все для того, чтобы власть в столице была действительно легитимной?”, - заметил член президиума политсовета НСНУ.

По его мнению, ответы на оба вопроса на сегодня отрицательны. Однако он убежден, что есть время и возможности для исправления ситуации.

И.ВАСЮНИК убежден, что выборы Киевского городского председателя можно будет считать демократическими только в случае, если будут созданы условия для свободной и честной конкуренции кандидатов и их программ; для людей необходимо обеспечить возможность сделать осознанный, позитивный выбор.

Кроме того, городской председатель должен заручиться поддержкой большинства избирателей. Только тогда он будет действительно легитимным.

И.ВАСЮНИК считает, что достичь этого при сохранении нынешней системы выборов в один тур невозможно, поэтому он обращается с предложением безотлагательно сделать все необходимое для того, чтобы выборы Киевского городского председателя проходили в два тура.

По мнению И.ВАСЮНИКА, приняв соответствующие изменения к законодательству, коалиция защитит права и интересы киевлян, снимет остроту вопроса единого кандидата от демократических сил, и, в конечном итоге, получит легитимную власть в столице Украины.

Как сообщал УНИАН, руководитель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА раскритиковал идею премьера Юлии ТИМОШЕНКО о проведении выборов мэра Киева в два тура: “Украине хотят навязать рудиментарную советскую модель избрания местной власти, которой нет ни в одной демократической стране мира”.