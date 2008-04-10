Балога подозревает, что Тимошенко хочет возглавить земельную мафию?

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что земельные решения Кабинета министров и “все более очевидное сотрудничество” Блока Юлии Тимошенко с оппозиционной Партией регионов недвусмысленно свидетельствуют о взятом лидером БЮТ курс на развал парламентского большинства и открытый конфликт с Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

По убеждению В.БАЛОГИ, общество должно знать настоящие мотивы последних шагов, осуществленных правительством и фракцией БЮТ в Верховной Раде.

«Откровенно корыстные, грубо прагматичные действия команды Ю.ТИМОШЕНКО маскируются красивыми и пафосными фразами о единстве, демократии и борьбе с коррупцией”, - заявляет В.БАЛОГА.

Однако, по его словам, “в действительности создаются политические и бизнесовые схемы, которые должны обеспечить монопольное положение БЮТ и ее верхушки на политической арене, во власти, в экономике. Проводятся теневые сделки и заключаются тайные договоренности, которые должны обеспечить властную и финансовую мощь этой политической силы. В ход пущен весь арсенал средств, очень часто сомнительных с точки зрения закона и морали».

Как заявляет руководитель президентского Секретариата, именно из-за “эгоистичной позиции” БЮТ провалена идея поддержки единого кандидата на выборах городского председателя Киева.

По словам В.БАЛОГИ, «белосердечные» по непонятным причинам убеждены, что именно они пользуются самой широкой поддержкой в столице и именно их выдвиженец получит наибольшее количество голосов киевлян, а противоположные мнения партнеров из демократического лагеря во внимание даже не принимались. Поэтому, по убеждению главы Секретариата, “только на БЮТ лежит вся вина за похороненную под грузом его амбиций инициативу о едином демократическом кандидате”.

При этом В.БАЛОГА напомнил, что БЮТ “активно пропагандирует сугубо политтехнологический ход - выборы столичного председателя в два тура”. Таким образом “Украине хотят навязать рудиментарную советскую модель избрания местной власти, которой нет ни в одной демократической стране мира”, - заявил руководитель Секретариата Президента, добавив, что “ради достижения своей корпоративной цели БЮТ готов отбросить нашу страну на десятилетие назад”.

В.БАЛОГА обратил внимание, что БЮТ “в стремлении обеспечить себе нераздельное доминирующее положение во власти, уже не скрывая выступает в союзе с внекоалиционными силами”. Он напомнил, что депутаты БЮТ голосовали вместе с депутатами от Партии регионов за “неконституционный” Закон «О Кабинете министров» и закон о тендерных закупках, который хранил преступный механизм разворовывания государственных средств на миллиарды гривен. Нередко, по словам В.БАЛОГИ, “партнерами БЮТ выступают коммунисты, которые далеко не бескорыстно помогают протянуть необходимые решения”.

«Есть свежие примеры, позор которых еще не успели скрыть лаком из благозвучных, но лживых заявлений. Депутаты от БЮТ голосовали за вчерашнее обращение Верховной Рады к Президенту, которое, по сути предлагает оставить судьей Конституционного Суда человека, запятнанного коррупционными злоупотреблениями. Стало очевидным, насколько глубоко лозунги борьбы с коррупцией расходятся с практическими действиями», считает В.БАЛОГА.

По его словам, вместе с Партией регионов БЮТ хочет создать и возглавить парламентскую комиссию по проработке изменений в Конституцию. При этом, подчеркивает глава Секретариата, “вызывающе пренебрегается резкий протест партнера по демократической коалиции - блока «Наша Украина - Народная самооборона». «В своем желании подогнать под свои интересы еще и Основной закон, БЮТ идет на всевозможные, даже извращенные, союзы, и берет себе в подельники тех, кого ради прихода к власти еще совсем недавно сокрушительно критиковал», - указал глава Секретариата.

В.БАЛОГА также заявил о попытке Кабинета министров под руководством Ю.ТИМОШЕНКО “создать масштабную комбинацию по торговле землей, для чего было разработано правительственное постановление о проведении земельных аукционов”. “Президент своим Указом остановил действие настоящего документа, который противоречит законодательству и формирует огромное поле для многомиллиардных злоупотреблений. По содержанию и способам земельные аукционы, которые предлагал проводить Кабинет министров, тождественны коррупционным тендерным закупкам”, - утверждает В.БАЛОГА.

«Нет ничего странного в том, что Кабмин принимает постановление об аукционах по продаже земли, а премьер-министр говорит о существовании земельной мафии. Можно допустить, что руководитель правительства просто хочет эту мафию возглавить. В ее распоряжении есть и инструмент в виде Государственного агентства земельных ресурсов. Его возглавляет ставленник БЮТ Владимир ВОЕВОДИН - близкий друг и бизнес-коллега хорошо печально известного бютовского землевладельца, народного депутата Богдана ГУБСКОГО”, - отметил В.БАЛОГА. По его данным, Кабинет министров через это агентство “пытается создать механизм ручного перераспределения земли. Кому это выгодно? Ответ на этот вопрос понятен».

Руководитель Секретариата отметил, что в земельных вопросах правительство фактически перебрало полномочия местного самоуправления. Органы власти в регионах, избранные местными общинами, не могут принимать никаких решений относительно продажи земли, отметил он, добавив, что это приводит к значительному сокращению инвестиций, уменьшению капиталовложений в основные фонды. “Потери от такой правительственной политики выражаются цифрами со многими нулями”, - отметил В.БАЛОГА.

«Ю.ТИМОШЕНКО и ее сторонники заявляют, что будут добиваться возобновления правительственного постановления о земельных аукционах. Понятно, что позиция Президента не изменится. Следовательно, премьер-министр сознательно провоцирует конфликт с главой государства. Это тот случай, когда личный интерес несовместим с демократическими взглядами”, - заявил руководитель Секретариата.

Он советует Ю.ТИМОШЕНКО “хорошо подумать, чем это обернется для общества и страны”, и не пытаться обыграть Президента, поскольку, по его словам, “это бесперспективно».