Порошенко: Организованная преступность сделала границу Украины непрозрачной и дырявой, как решето

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал сегодня во Львове на региональном совещании с руководителями силовых структур и правоохранительных органов приграничных областей западной Украины.

«Борьба с коррупцией и контрабандой должна стать вызовом для каждого руководителя», – подчеркнул президент.

Глава государства заслушал доклады руководителей силовых структур и правоохранительных органов приграничных областей.

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Президент отметил, что на фоне российской агрессии на Донбассе в западных областях ситуация в целом остается стабильной благодаря высокому самосознанию и патриотическому духу населения. Однако, учитывая сложную ситуацию на востоке Украины вопрос безопасности на региональном уровне встает как никогда остро.

«Криминогенная ситуация требует совместных усилий всех правоохранительных органов. Удержать правопорядок, сохранить жизнь, здоровье нашего мирного населения является главным, хотя это является задачей существенно сложнее, чем всегда», – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что в регионе продолжается война с внутренним врагом – контрабандой и коррупцией. По словам Порошенко, борьба с контрабандой не стала успешной для ответственных за нее органов, что стало одной из главных причин кадровых изменений в руководстве СБУ.

«Пока мы сражаемся за защиту суверенитета и территориальной целостности, за безвизовый режим, стараемся, чтобы европейская граница стала прозрачной для честных граждан, организованная преступность сделала ее непрозрачной и дырявой, как решето», – заявил Порошенко.

Глава государства положительно оценил голосование в Верховной Раде за назначение Василия Грицака председателем Службы безопасности Украины, однако отметил, что это является авансом.

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«Сейчас мы должны продемонстрировать, что ни президент, ни Верховная Рада не ошиблись, и мы сможем эффективно наладить сотрудничество, которое позволит преодолеть позорные явления – масштабную контрабанду и коррупцию», – подчеркнул президент.

Глава государства выразил недовольство работой всех правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.

«Нельзя утверждать, будто ничего не изменилось, но, как сказал бы мой школьный учитель, коэффициент полезного действия, как у паровоза», – сказал он.

Президент подчеркнул, что несогласованность действий правоохранительных органов приводит к ситуации, как в басне «Лебедь, рак и щука». Борьба с коррупцией все чаще подменяется пиар-акциями и войной компроматов, отметил Порошенко.

Президент особенно подчеркнул, что эффективность работы правоохранительных органов должна оцениваться не по отчетам, сколько уголовных дел было открыто, а по количеству вынесенных приговоров суда.

Отдельно глава государства назвал недопустимыми случаи, когда правоохранительная система демонстрирует полную беспомощность, как в ситуации с янтарем.

Говоря о существенном ухудшении криминогенной обстановки в целом в стране, Президент отметил: «Военные действия стали источником неконтролируемой утечки оружия, боеприпасов и взрывчатки, которые все чаще применяются криминальными элементами». Преступники, переодеваясь в камуфляжную форму с эмблемами разных батальонов, входят в доверие к гражданам и совершают мошеннические действия. Значительно увеличилось количество тяжких преступлений против основ национальной безопасности – фактов терроризма, убийств, захвата заложников, похищения людей, преступлений в военной сфере.

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Глава государства особо обратил внимание на преступления, которые совершают люди в масках на лице. Президент намерен инициировать норму, что пребывание в балаклавах в мирных регионах является недопустимым, и правоохранительные органы должны немедленно на это реагировать.