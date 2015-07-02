СБУ задержала в Донецкой области грузовик с российским контрабандным алкоголем (фото, видео)

15:23, 02 июля 2015
Общество
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СБУ совместно с пограничниками задержала в Донецкой области почти тысячу литров контрабандного алкоголя производства РФ.

/ Фото УНІАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как отмечается, грузовик был задержан на блокпосту неподалёку от поселка Березовое Марьинского района. Водитель и экспедитор пытались ввезти в Докучаевск, который неподконтролен украинской власти, почти тысячу литров подакцизных товаров производства Российской Федерации.

алкоголь / sbu.gov.ua

Работниками фискальной службы установлено, что украинские акцизные марки на продукции имеют признаки подделки.

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Также сотрудники СБУ совместно с ДФС и ДПС разоблачили еще один канал незаконного перемещения продуктов питания на неподконтрольную Украине территорию. На одном из заводов, который расположен в Курахово Донецкой области, обнаружено шесть машин, груженных мясом курицы, сахаром и другими продуктами. Установлено, что машины и груз принадлежат донецкой фирме, в адрес которой и планировалось доставить продукты питания, говорится в сообщении.

Проводятся первоочередные доследственные действия.
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