СБУ задержала в Донецкой области грузовик с российским контрабандным алкоголем (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как отмечается, грузовик был задержан на блокпосту неподалёку от поселка Березовое Марьинского района. Водитель и экспедитор пытались ввезти в Докучаевск, который неподконтролен украинской власти, почти тысячу литров подакцизных товаров производства Российской Федерации.

Работниками фискальной службы установлено, что украинские акцизные марки на продукции имеют признаки подделки.

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Также сотрудники СБУ совместно с ДФС и ДПС разоблачили еще один канал незаконного перемещения продуктов питания на неподконтрольную Украине территорию. На одном из заводов, который расположен в Курахово Донецкой области, обнаружено шесть машин, груженных мясом курицы, сахаром и другими продуктами. Установлено, что машины и груз принадлежат донецкой фирме, в адрес которой и планировалось доставить продукты питания, говорится в сообщении.