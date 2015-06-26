Останется только пустыня: видеорепортаж с янтарных промыслов

Два региона Украины - Житомирщина и Ровенщина - фактически живут с промышленных янтарных рудников, говорится в сюжете программы Радио Свобода и Первого общественного «Схемы».

Драгоценный камень посредники выкупают и вывозят его в разные уголки мира, от Европы и Китая до Ближнего Востока.

Но масштаб экологических последствий этой полностью незаконной деятельности трудно измерить наличными, говорится в сюжете. Нелегальная янтарная шахта в Олевском районе на Житомирщине – это большая территория уничтоженного леса, на месте которого теперь канавы с грязной водой и размытые ямы. Копатели уродуют ландшафт и уничтожают любую флору и фауну. На много лет земля превращается в болотистую пустошь.

Янтарные копи: вид с беспилотника

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Технология нелегальной добычи янтаря очень простая. Сначала над залежами янтаря уничтожают лес. Деревья вырубают или выжигают. Затем экскаватором выкапывают большой канал, по которому из ближайшего водоема запускают воду. Вокруг канала копают небольшие ямы, куда помпой качают воду. Поток размывает песок, и янтарь, который легче воды, выносит на поверхность. Старатели добывают его сачками в мутном супе.

Читайте такжеЖурналисты и активисты накрыли под Олевском лагерь копателей янтаря с военными грузовиками (фоторепортаж)Промышленными насосами оперируют бригады из нескольких человек. Каждая смена длится 11 часов. Общая стоимость работы смены – 10 тысяч гривень. Такую сумму называют сами рабочие. Кроме того, владелец нелегальной шахты платит от 650 до 1000 долларов криминальным группам каждого дня за крышевание. Но это все окупается с лихвой от продажи драгоценных камней.

Например, на месторождении возле Шебедихи каждый день работает около 60 помп. На каждой помпе работает бригада. Работа идет в две смены. Между сменами перерыв – час. На это время пускают местных жителей по паспортам. Они могут повылавливать сачками себе немножко янтаря. Это такой способ откупа от местных за недропользование.

В то время, когда крестьянам разрешается работать, вся плоскость нелегального месторождения заполняется людьми. Здесь работают тысячи копателей.

По словам нелегалов, они даже благодарны мафии за то, что организовала такой нелегальный бизнес и предоставила им возможность заработать.