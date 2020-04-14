"Выводы не заставят себя ждать": Зеленский заслушает отчет ГСЧС о пожаре в Чернобыльской зоне

Президент заявил, что внимательно следит за ситуацией.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые до сих пор не удается потушить.

На своей странице в Facebook глава государства отметил, что намерен пообщаться по этому вопросу с руководителем ГСЧС.

"Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Завтра (14 апреля - УНИАН) заслушаю информацию от председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина относительно пожаров. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га.

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6 апреля правоохранители задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 27-летний житель села Раговка, который для забавы поджег докорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы. Задержанному вручено подозрение в причинении пожара по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

Для тушения масштабного пожара привлечена авиация.