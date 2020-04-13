Рада собралась на внеочередное заседание: рассмотрит изменения в бюджет и вопрос о рынке земли (трансляция)

Народные депутаты планируют рассмотреть 8 вопросов.

Верховная Рада сегодня, 13 апреля, собралась на внеочередное пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании зарегистрировались 357 народных депутатов.

На заседании предполагается рассмотреть изменения в госбюджет-2020, вопрос об усилении ответственности за поджог растительности и загрязнение воздуха, изменения в закон о защите населения от инфекционных болезней относительно предотвращения распространения коронавируса.

Кроме того, в повестке дня содержится 13 проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады от 31 марта о принятии закона о рынке земли в Украине.

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Также будут рассматриваться законопроекты о внесении изменений в законы "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторых других законодательных актов Украины относительно усовершенствования системы органов Антимонопольного комитета (№3132) и о национальной инфраструктуре геопространственных данных (второе чтение) (№2370).

Кроме того, будет рассмотрен проект закона о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом министров с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№3276).

Также депутаты рассмотрят закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями президента от 19 февраля (№1049).

Как сообщал УНИАН, народный депутат от "Слуги народа" Иван Шинкаренко не исключает, что 15 апреля состоится еще одно внеочередное заседание парламента.